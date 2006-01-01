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220399_стартер! 0.85Kw\ Renault Logan/Sandero/Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 00> артикул 220399 ERA в Алматы

220399 ERA 220399_стартер! 0.85Kw\ Renault Logan/Sandero/Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 00>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 220399
Наименование 220399_стартер! 0.85Kw\ Renault Logan/Sandero/Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 00>
Напряжение [В] 12
Мощность стартера [кВт] 0,85
Число зубцов 8
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема 30-50
Направление вращения по часовой стрелке
Количество крепежных отверстий 3
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] -2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) 2012.02 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) 2012.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) 2009.02 - 2012.12
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V LPG (KW0U) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V 2005.02 - 2007.08
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN II универсал (K8_) 1.6 2013.12 - Выпускается
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 (L8A9, L8J0) 2013.11 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C) 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.9 dCi 2006.01 - 2009.08
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 (BS0H, BS0F) 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 16V 2013.11 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) 2005.10 - 2008.11
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.6 16V 2008.09 - 2014.06

Если хотите купить 220399_стартер! 0.85Kw\ Renault Logan/Sandero/Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 00> ERA с артикулом 220399 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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