|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|220399
|Наименование
|220399_стартер! 0.85Kw\ Renault Logan/Sandero/Clio/Megane/Kangoo 1.4/1.6 00>
|Напряжение [В]
|12
|Мощность стартера [кВт]
|0,85
|Число зубцов
|8
|Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
|30-50
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество крепежных отверстий
|3
|Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
|-2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V 4x4
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V (HSAT)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.6 16V
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.6 16V (L301, L30P, L30R)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.6 (KW0D)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.6 16V bivalent
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V FLEX (KW01)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V LPG (KW0U)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.6 16V bivalent
2005.06 - Выпускается
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.6 16V (BG1G, BG1H)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.6 16V
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.6
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6 (L8A9, L8J0)
2013.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Bifuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Flex-Fuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 16V (KZ0H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V (DZ0H)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V (BZ0H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V (BZ1B, BZ1H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6 16V (LM1R, LM0C)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V Hi-Flex
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.4
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6 (BS0H, BS0F)
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6 16V
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.6 16V (JM1R)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.6 16V
2008.09 - 2014.06
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