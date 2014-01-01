|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|220054
|Наименование
|220054_стартер!\ VW T4 1.9D/2.4D/1.9TD/1.9TDi/2.5TDi 90>
|Напряжение [В]
|12
|Мощность стартера [кВт]
|2
|Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
|30-50
|Направление вращения
|против часовой стрелки
|Ø фланца [мм]
|54
|Количество крепежных отверстий
|2
|Число зубьев 1
|10
|Число зубьев 2
|11
|Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
|76
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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