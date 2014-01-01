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220054_стартер!\ VW T4 1.9D/2.4D/1.9TD/1.9TDi/2.5TDi 90> артикул 220054 ERA в Алматы

220054 ERA 220054_стартер!\ VW T4 1.9D/2.4D/1.9TD/1.9TDi/2.5TDi 90>
Производитель / Поставщик ERA
№ Производителя 220054
Наименование 220054_стартер!\ VW T4 1.9D/2.4D/1.9TD/1.9TDi/2.5TDi 90>
Напряжение [В] 12
Мощность стартера [кВт] 2
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема 30-50
Направление вращения против часовой стрелки
Ø фланца [мм] 54
Количество крепежных отверстий 2
Число зубьев 1 10
Число зубьев 2 11
Ведущая шестерня - основная позиция [мм] 76

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 220054_стартер!\ VW T4 1.9D/2.4D/1.9TD/1.9TDi/2.5TDi 90> ERA с артикулом 220054 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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