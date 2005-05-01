|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|215987
|Наименование
|Регулятор генератора
|Напряжение [В]
|14,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
MICRA III (K12)
1.5 dCi
2005.05 - 2010.06
NISSAN
MICRA III (K12)
1.5 dCi
2005.05 - 2010.06
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM16, CM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1F, CM1F)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1F)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6 16V (LM1R, LM0C)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM1F)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.5 dCi
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.5 dCi (JM16)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.5 dCi (JM1F)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.6 16V (JM1R)
2005.10 - 2008.11
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