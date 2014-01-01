|Производитель / Поставщик
|ERA
|№ Производителя
|210422
|Наименование
|Генератор
|Напряжение [В]
|14
|ток зарядки от генератора (А)
|150
|Идентификационный номер исполнения штекерного разъема
|B+LDFM
|Ø шкива [мм]
|59
|Ременной шкив
|с ременным шкивом свободного хода
|Количество крепежных отверстий
|2
|Количество канавок
|7
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Расстояние от ременного шкива до генератора [мм]
|54
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Генератор производителя ERA с артикулом 210422 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита