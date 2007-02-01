|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|354200
|Наименование
|354.200E_прокладка клапанной крышки! (x2)\ Mitsubishi Pajero 3.0/3.5 V6 24V 95>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.0 4WD
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.0 4WD (V83W, V93W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.8 V6 (V87W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.8 V6 (V87W, V97W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
3.5 V6 24V
2008.09 - Выпускается
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