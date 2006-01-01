Высота [мм] 12 Тип сальника вала AW/BS Тип кручения левой кручение Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Соблюдать информацию по монтажу

Запчасть сальник к/в задний 115x140x12 МАН (51.01510.6010) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 354.090. У данной детали есть аналоги с номерами: 354090, 15079000, 20034699B, 420403, 445600, 811165, 20034610. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник к/в задний 115x140x12 МАН (51.01510.6010) Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.