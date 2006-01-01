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Сальник к/в задний 115x140x12 MAN (51.01510.6010) Elring артикул 354090 ELRING в Алматы

354090 ELRING Сальник к/в задний 115x140x12 MAN (51.01510.6010) Elring
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 354090
Наименование Сальник к/в задний 115x140x12 MAN (51.01510.6010) Elring
Внутренний диаметр 115
Наружный диаметр [мм] 140
Высота [мм] 12
Тип сальника вала AW/BS
Тип кручения левой кручение
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Соблюдать информацию по монтажу
Запчасть сальник к/в задний 115x140x12 МАН (51.01510.6010) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 354.090. У данной детали есть аналоги с номерами: 354090, 15079000, 20034699B, 420403, 445600, 811165, 20034610. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник к/в задний 115x140x12 МАН (51.01510.6010) Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 618 D (668.321, 668.322, 668.323) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 DA 4x4 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 813 (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 816 D (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Автобус (B670) O 818 D (670.373, 670.374) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Одноосный тягач 613 D, 614 D (669.599, 669.899) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Одноосный тягач 615 D, 616 D (669.599, 669.899) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Одноосный тягач 618 D (669.599, 669.899) 2006.01 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 618 D 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 818 D (670.321, 670.322) 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Самосвал 818 DA 4x4 2006.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VARIO Фургон (B667, B670, B668) 618 D 2006.09 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VARIO Фургон (B667, B670, B668) 818 D (670.351, 670.352, 670.353) 2006.09 - 2013.12

Если хотите купить Сальник к/в задний 115x140x12 MAN (51.01510.6010) Elring ELRING с артикулом 354090 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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