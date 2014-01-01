|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|353512
|Наименование
|Прокладка ГБЦ металло-эластомер /MB Axor/Atego дв.OM926L 353.512
|Толщина [мм]
|1,2
|Монтажная толщина [мм]
|1,2
|Диаметр [мм]
|107,5
|Конструкция прокладка
|Прокладка металло-эластомерная
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|060.350
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Прокладка ГБЦ металло-эластомер /MB Axor/Atego дв.OM926L 353.512 ELRING с артикулом 353512 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита