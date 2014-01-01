Диаметр [мм] 107,5 Конструкция прокладка Прокладка металло-эластомерная дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 060.350

Запчасть прокладка Головка блока металло-эластомер Мерседес Аксор/Атего дв.OM926L 353.512 представлена по производителю ELRING с артикулом 353.512 . У данной детали есть аналоги с номерами: 353512 Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока металло-эластомер Мерседес Аксор/Атего дв.OM926L 353.512 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.