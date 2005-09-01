|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|353292
|Наименование
|ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА BMW 0.80MM N42/N43/N46
|Толщина [мм]
|0,775
|Монтажная толщина [мм]
|0,775
|Диаметр [мм]
|84,8
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|3
|только в соединении с
|527.450
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
116 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
118 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E81)
120 i
2006.09 - 2011.12
BMW
1 (E87)
116 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
118 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
118 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 (E87)
120 i
2007.03 - 2011.06
BMW
1 Кабриолет (E88)
118 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
118 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
120 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 Кабриолет (E88)
120 i
2007.12 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
120 i
2008.03 - 2013.10
BMW
1 купе (E82)
120 i
2008.03 - 2013.10
BMW
3 (E90)
316 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
318 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
318 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
318 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
320 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 (E90)
320 i
2005.09 - 2007.02
BMW
3 Touring (E91)
318 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
318 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
318 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
320 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
320 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Touring (E91)
320 i
2006.04 - 2007.06
BMW
3 Кабриолет (E93)
318 i
2006.12 - 2010.02
BMW
3 Кабриолет (E93)
320 i
2006.12 - 2010.02
BMW
3 Кабриолет (E93)
320 i
2006.12 - 2010.02
BMW
3 Кабриолет (E93)
320 i
2006.12 - 2010.02
BMW
3 купе (E92)
318 i
2006.06 - 2010.02
BMW
3 купе (E92)
320 i
2006.06 - 2010.02
BMW
3 купе (E92)
320 i
2006.06 - 2010.02
BMW
3 купе (E92)
320 i
2006.06 - 2010.02
BMW
5 (E60)
520 i
2007.09 - 2010.02
BMW
5 (E60)
520 i
2007.09 - 2010.02
BMW
5 Touring (E61)
520 i
2007.07 - 2010.08
BMW
5 Touring (E61)
520 i
2007.07 - 2010.08
BMW
X1 (E84)
sDrive 18 i
2010.03 - 2011.08
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 i
2005.07 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.0 i
2006.01 - 2008.08
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