Диаметр [мм] 84,8 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая Количество слоев 3 только в соединении с 527.450

Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА BMW 0.80MM N42/N43/N46 представлена по производителю ELRING с артикулом 353.292. У данной детали есть аналоги с номерами: 353292 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА BMW 0.80MM N42/N43/N46 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.