Диаметр [мм] 84,8 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая Количество слоев 2 только в соединении с 527.450

Запчасть прокладка Головка блока 353.264 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 353.264. У данной детали есть аналоги с номерами: 353264, 2141621. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 353.264 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.