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Сальник ступицы Ивеко Еврокарго Тракер задней ОЕМ 42127773 артикул 348376 ELRING в Алматы

348376 ELRING Сальник ступицы Ивеко Еврокарго Тракер задней ОЕМ 42127773
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 348376
Наименование Сальник ступицы Ивеко Еврокарго Тракер задней ОЕМ 42127773
Внутренний диаметр 180
Наружный диаметр [мм] 200
Высота [мм] 12
Тип сальника вала BS
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы Ивеко Еврокарго Тракер задней ОЕМ 42127773 ELRING с артикулом 348376 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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