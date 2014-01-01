|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|348376
|Наименование
|Сальник ступицы Ивеко Еврокарго Тракер задней ОЕМ 42127773
|Внутренний диаметр
|180
|Наружный диаметр [мм]
|200
|Высота [мм]
|12
|Тип сальника вала
|BS
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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