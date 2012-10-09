|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|348295
|Наименование
|Колпачок маслосъемный Volvo D12A/C/D FH/FM/NH 9/10/12/13/16
|Диаметр стержня клапана [мм]
|8
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|15,3
|Высота [мм]
|8,8
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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