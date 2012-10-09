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Колпачок маслосъемный Volvo D12A/C/D FH/FM/NH 9/10/12/13/16 артикул 348295 ELRING в Алматы

348295 ELRING Колпачок маслосъемный Volvo D12A/C/D FH/FM/NH 9/10/12/13/16
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 348295
Наименование Колпачок маслосъемный Volvo D12A/C/D FH/FM/NH 9/10/12/13/16
Диаметр стержня клапана [мм] 8
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 15,3
Высота [мм] 8,8
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колпачок маслосъемный Volvo D12A/C/D FH/FM/NH 9/10/12/13/16 ELRING с артикулом 348295 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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