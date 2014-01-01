|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|347523
|Наименование
|Прокладка ГБЦ SCANI 2-series
|Толщина [мм]
|1,25
|Монтажная толщина [мм]
|1,25
|Диаметр [мм]
|131,5
|Конструкция прокладка
|Стальная прокладка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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