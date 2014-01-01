Диаметр [мм] 131,5 Конструкция прокладка Стальная прокладка

Запчасть прокладка Головка блока SCANI 2 Серия представлена по производителю ELRING с артикулом 347.523. У данной детали есть аналоги с номерами: 1093000, BE940. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка Головка блока SCANI 2 Серия, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.