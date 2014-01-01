|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|345326
|Наименование
|Прокладка компрессора MB (кольцо)
|Внутренний диаметр
|45
|Наружный диаметр [мм]
|61
|Толщина [мм]
|8
|Материал
|MVG (кремнийорганический каучук)
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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