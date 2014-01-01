Толщина [мм] 8 Материал MVG (кремнийорганический каучук) Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения

Запчасть прокладка компрессора Мерседес (кольцо) представлена по производителю ELRING с артикулом 345.326. У данной детали есть аналоги с номерами: 0167497, 345326, 420209, 0069974848, A0069974848, 407613010, 0167497. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка компрессора Мерседес (кольцо), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.