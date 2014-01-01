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Прокладка компрессора MB (кольцо) артикул 345326 ELRING в Алматы

345326 ELRING Прокладка компрессора MB (кольцо)
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 345326
Наименование Прокладка компрессора MB (кольцо)
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 61
Толщина [мм] 8
Материал MVG (кремнийорганический каучук)
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Запчасть прокладка компрессора Мерседес (кольцо) представлена по производителю ELRING с артикулом 345.326. У данной детали есть аналоги с номерами: 0167497, 345326, 420209, 0069974848, A0069974848, 407613010, 0167497. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка компрессора Мерседес (кольцо), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка компрессора MB (кольцо) ELRING с артикулом 345326 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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