Диаметр [мм] 72,4 Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая Количество слоев 2 дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 111.590

Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V представлена по производителю ELRING с артикулом 344.661. У данной детали есть аналоги с номерами: 344661 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.