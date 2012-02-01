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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V артикул 344661 ELRING в Алматы

344661 ELRING ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 344661
Наименование ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V
Толщина [мм] 0,49
Монтажная толщина [мм] 0,49
Диаметр [мм] 72,4
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Количество слоев 2
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 111.590
Запчасть пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V представлена по производителю ELRING с артикулом 344.661. У данной детали есть аналоги с номерами: 344661 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) 2012.02 - Выпускается
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Если хотите купить ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V ELRING с артикулом 344661 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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