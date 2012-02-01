|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|344661
|Наименование
|ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА FIAT 192 B2.000/199 A6.000 1.4I 16V
|Толщина [мм]
|0,49
|Монтажная толщина [мм]
|0,49
|Диаметр [мм]
|72,4
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Количество слоев
|2
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|111.590
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.4 (C26, D26, E26, C06)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.4 (B05)
2012.02 - Выпускается
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