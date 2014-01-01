|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|344400
|Наименование
|Сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400
|Внутренний диаметр
|42
|Наружный диаметр [мм]
|56
|Высота [мм]
|7
|Тип сальника вала
|A
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|без пылезащитного краяя
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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