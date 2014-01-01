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Сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400 артикул 344400 ELRING в Алматы

344400 ELRING Сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 344400
Наименование Сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400
Внутренний диаметр 42
Наружный диаметр [мм] 56
Высота [мм] 7
Тип сальника вала A
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли без пылезащитного краяя
Запчасть сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400 представлена по производителю ELRING с артикулом 344.400. У данной детали есть аналоги с номерами: 0039975146, 0213966, 11019500, 12010943, 12010943B, 213966, 420084. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400 ELRING с артикулом 344400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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