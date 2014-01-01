Высота [мм] 7 Тип сальника вала A Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли без пылезащитного краяя

Запчасть сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400 представлена по производителю ELRING с артикулом 344.400. У данной детали есть аналоги с номерами: 0039975146, 0213966, 11019500, 12010943, 12010943B, 213966, 420084. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник водяного насоса для грузовика Мерседес 0039975146 344.400, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.