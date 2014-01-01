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336.998E_сальник ! \ 35x47x7 Renault Laguna/Master/Scenic 1.4-2.2/2.1D 96> артикул 336998 ELRING в Алматы

336998 ELRING 336.998E_сальник ! \ 35x47x7 Renault Laguna/Master/Scenic 1.4-2.2/2.1D 96>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 336998
Наименование 336.998E_сальник ! \ 35x47x7 Renault Laguna/Master/Scenic 1.4-2.2/2.1D 96>
Внутренний диаметр 35
Наружный диаметр [мм] 47
Высота [мм] 7
Тип сальника вала AS
Тип кручения правое кручение
Материал MVG (кремнийорганический каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 336.998E_сальник ! \ 35x47x7 Renault Laguna/Master/Scenic 1.4-2.2/2.1D 96> ELRING с артикулом 336998 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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