|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|336998
|Наименование
|336.998E_сальник ! \ 35x47x7 Renault Laguna/Master/Scenic 1.4-2.2/2.1D 96>
|Внутренний диаметр
|35
|Наружный диаметр [мм]
|47
|Высота [мм]
|7
|Тип сальника вала
|AS
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|MVG (кремнийорганический каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 336.998E_сальник ! \ 35x47x7 Renault Laguna/Master/Scenic 1.4-2.2/2.1D 96> ELRING с артикулом 336998 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита