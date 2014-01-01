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333.470E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Galant/Pajero, Hyundai Sonata 2.3 G4CS/4G64 85> артикул 333470 ELRING в Алматы

333470 ELRING 333.470E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Galant/Pajero, Hyundai Sonata 2.3 G4CS/4G64 85>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 333470
Наименование 333.470E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Galant/Pajero, Hyundai Sonata 2.3 G4CS/4G64 85>
Толщина [мм] 1,30
Монтажная толщина [мм] 1,30
Диаметр [мм] 88
Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 333.470E_прокладка ГБЦ!\ Mitsubishi Galant/Pajero, Hyundai Sonata 2.3 G4CS/4G64 85> ELRING с артикулом 333470 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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