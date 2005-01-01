|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|332702
|Наименование
|Прокладка ГБЦ 332.702 ELRING
|Толщина [мм]
|1,24
|Диаметр [мм]
|88
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|373.320
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.2 dCi (JK07)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.2 dCi
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.2 dCi
2005.02 - 2007.08
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