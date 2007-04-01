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Автомобиль
Год
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN II универсал (K8_)
1.6
2013.12 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.4
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6 (BS0H, BS0F)
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.4
2008.09 - 2014.06
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