Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 331540 Наименование ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕВА) CITROEN/PEUGEOT RFN/EW 7 J4... 1.8I 16V/2 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Сторона установки Сторона впуска

Запчасть пРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕВА) CITROEN/PEUGEOT RFN/EW 7 J4... 1.8I 16V/2 представлена по производителю ELRING с артикулом 331.540. У данной детали есть аналоги с номерами: 331540 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕВА) CITROEN/PEUGEOT RFN/EW 7 J4... 1.8I 16V/2 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.