|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|331540
|Наименование
|ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕВА) CITROEN/PEUGEOT RFN/EW 7 J4... 1.8I 16V/2
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Сторона установки
|Сторона впуска
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
407 (6D_)
2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE)
2009.06 - 2010.12
PEUGEOT
407 SW (6E_)
2.2 16V
2008.08 - 2010.12
PEUGEOT
407 купе (6C_)
2.2 16V
2005.10 - Выпускается
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.2 16V
2005.09 - 2011.07
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