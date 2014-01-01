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Сальник хвостовика артикул 331171 ELRING в Алматы

331171 ELRING Сальник хвостовика
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 331171
Наименование Сальник хвостовика
Внутренний диаметр 68
Наружный диаметр [мм] 90
Высота [мм] 13
Тип сальника вала BS
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Если вы хотите купить сальник хвостовика, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю ELRING с артикулом 331.171. У данной детали есть аналоги с номерами: 0039974446, 0089970747, 0089970847, 01016880, 010238, 0109975746, 0169976847. в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные с гарантией от производителя ELRING.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика ELRING с артикулом 331171 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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