Высота [мм] 13 Тип сальника вала BS Тип кручения правое кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли с пылезащитным краем

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