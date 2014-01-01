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Сальник ступицы передней артикул 331163 ELRING в Алматы

331163 ELRING Сальник ступицы передней
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 331163
Наименование Сальник ступицы передней
Внутренний диаметр 70
Наружный диаметр [мм] 81,5
Высота [мм] 6
Тип сальника вала AW OF
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли без пылезащитного краяя
Запчасть сальник ступицы передней представлена по производителю ELRING с артикулом 331.163. У данной детали есть аналоги с номерами: 331163, 0029976547, 0029978847, 20016779B, 420324, 20016779, 708156B. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы передней ELRING с артикулом 331163 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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