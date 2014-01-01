Высота [мм] 6 Тип сальника вала AW OF Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли без пылезащитного краяя

Запчасть сальник ступицы передней представлена по производителю ELRING с артикулом 331.163. У данной детали есть аналоги с номерами: 331163, 0029976547, 0029978847, 20016779B, 420324, 20016779, 708156B. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.