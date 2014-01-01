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/ Elring 330809 330.809E_сальник к/в перед. ! \ 40x62x10 Nissan Primera/Sunny/Serena/Vanette 2.0 SR20 90>

330.809E_сальник к/в перед. ! \ 40x62x10 Nissan Primera/Sunny/Serena/Vanette 2.0 SR20 90> артикул 330809 ELRING в Алматы

Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 330809 Наименование 330.809E_сальник к/в перед. ! \ 40x62x10 Nissan Primera/Sunny/Serena/Vanette 2.0 SR20 90> Внутренний диаметр 40 Наружный диаметр [мм] 62 Высота [мм] 10 Тип сальника вала A Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Защита от пыли без пылезащитного краяя показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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