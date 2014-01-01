|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|330809
|Наименование
|330.809E_сальник к/в перед. ! \ 40x62x10 Nissan Primera/Sunny/Serena/Vanette 2.0 SR20 90>
|Внутренний диаметр
|40
|Наружный диаметр [мм]
|62
|Высота [мм]
|10
|Тип сальника вала
|A
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|без пылезащитного краяя
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 330.809E_сальник к/в перед. ! \ 40x62x10 Nissan Primera/Sunny/Serena/Vanette 2.0 SR20 90> ELRING с артикулом 330809 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита