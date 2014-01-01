|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|330310
|Наименование
|Уплотнительное кольцо, стержень клапана
|Диаметр стержня клапана [мм]
|5,5
|Внутренний диаметр
|9,8
|Наружный диаметр [мм]
|12,85
|Высота [мм]
|12
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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