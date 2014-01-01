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Уплотнительное кольцо, стержень клапана артикул 330310 ELRING в Алматы

330310 ELRING Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 330310
Наименование Уплотнительное кольцо, стержень клапана
Диаметр стержня клапана [мм] 5,5
Внутренний диаметр 9,8
Наружный диаметр [мм] 12,85
Высота [мм] 12
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, стержень клапана ELRING с артикулом 330310 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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