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Прокладка турбины двигателя MAN D0826 D0836 артикул 299911 ELRING в Алматы

299911 ELRING Прокладка турбины двигателя MAN D0826 D0836
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 299911
Наименование Прокладка турбины двигателя MAN D0826 D0836
Тип зарядки Турбонагнетатель
Сторона установки Выпускной коллектор
Количество крепежных отверстий 4
Конструкция прокладка Стальная прокладка
Наружная длина [мм] 108
Наружная ширина [мм] 66,4
Расстояние между отверст. 1 [мм] 86
Расстояние между отверст. 2 [мм] 44,5
Если вы хотите купить прокладка турбины двигателя МАН D0826 D0836, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю ELRING с артикулом 299.911. У данной детали есть аналоги с номерами: 259171, 314757, 319131, 51099010018, 51099010019, 51099010032, 51099010035. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка турбины двигателя MAN D0826 D0836 ELRING с артикулом 299911 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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