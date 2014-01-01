Количество крепежных отверстий 4 Конструкция прокладка Стальная прокладка Наружная длина [мм] 108 Наружная ширина [мм] 66,4 Расстояние между отверст. 1 [мм] 86 Расстояние между отверст. 2 [мм] 44,5

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