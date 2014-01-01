|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|299911
|Наименование
|Прокладка турбины двигателя MAN D0826 D0836
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|Сторона установки
|Выпускной коллектор
|Количество крепежных отверстий
|4
|Конструкция прокладка
|Стальная прокладка
|Наружная длина [мм]
|108
|Наружная ширина [мм]
|66,4
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|86
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|44,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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