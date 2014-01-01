Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 297130 Наименование Прокладка турбокомпрессора MAN D0836 297.130 Тип зарядки Турбонагнетатель Сторона установки Выпускной коллектор

Запчасть прокладка турбокомпрессора МАН D0836 297.130 представлена по производителю ELRING с артикулом 297.130. У данной детали есть аналоги с номерами: 297130, 696000, 5001867466, 080434, 20852954. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбокомпрессора МАН D0836 297.130 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.