Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 296770 Наименование Комплект прокладок c колпачками без прокладки клапанной крышки MAN D2866 D2876 4 клапана 296770 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без прокладки крышки клапана, с уплотнением клапанной системы

Запчасть комплект прокладок c колпачками без прокладки клапанной крышки МАН D2866 D2876 4 клапана 296770 представлена по производителю ELRING с артикулом 296.770. Применяется на MAN TGA. С двигателями D2866, D2866LF, D2876, D2876LF. У данной детали есть аналоги с номерами: 032527506, 296770, 390003, 51009006630, 8609505, 862830. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект прокладок c колпачками без прокладки клапанной крышки МАН D2866 D2876 4 клапана 296770, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.