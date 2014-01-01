|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|296660
|Наименование
|Шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660
|Внутренний диаметр
|7,3
|Наружный диаметр [мм]
|15
|Толщина [мм]
|1
|Материал
|медь
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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