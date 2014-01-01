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Шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660 артикул 296660 ELRING в Алматы

296660 ELRING Шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 296660
Наименование Шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660
Внутренний диаметр 7,3
Наружный диаметр [мм] 15
Толщина [мм] 1
Материал медь
Запчасть шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660 представлена по производителю ELRING с артикулом 296.660. У данной детали есть аналоги с номерами: 320023, 407061100, 51987010090, 51987010111. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660 ELRING с артикулом 296660 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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