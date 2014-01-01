Толщина [мм] 1 Материал медь

Запчасть шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660 представлена по производителю ELRING с артикулом 296.660. У данной детали есть аналоги с номерами: 320023, 407061100, 51987010090, 51987010111. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шайба форсунки МАН двигатель D2866 D2876 уплотнительная медная 296.660, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.