|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|296620
|Наименование
|Кольцо уплотнительное MAN 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620, Elring
|Внутренний диаметр
|9
|Наружный диаметр [мм]
|15
|Толщина [мм]
|3
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
|Цвет
|зеленый
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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