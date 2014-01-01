Толщина [мм] 3 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения Цвет зеленый

Запчасть кольцо уплотнительное МАН 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 296.620. У данной детали есть аналоги с номерами: 296620, 407675310, 06569360459, 389502, 065693604. Прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное МАН 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620 Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки и уплотнения с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.