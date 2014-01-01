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Кольцо уплотнительное MAN 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620, Elring артикул 296620 ELRING в Алматы

296620 ELRING Кольцо уплотнительное MAN 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620, Elring
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 296620
Наименование Кольцо уплотнительное MAN 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620, Elring
Внутренний диаметр 9
Наружный диаметр [мм] 15
Толщина [мм] 3
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Цвет зеленый
Запчасть кольцо уплотнительное МАН 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 296.620. У данной детали есть аналоги с номерами: 296620, 407675310, 06569360459, 389502, 065693604. Прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное МАН 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620 Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки и уплотнения с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное MAN 9x15x3мм резиновое зеленое 296.620, Elring ELRING с артикулом 296620 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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