Толщина [мм] 2,5 Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения

Запчасть кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки МАН 296.520 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 296.520. У данной детали есть аналоги с номерами: 296520, 407653400, 389504, 06569366409. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки МАН 296.520 Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.