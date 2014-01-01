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Кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки MAN 296.520 ELRING артикул 296520 ELRING в Алматы

296520 ELRING Кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки MAN 296.520 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 296520
Наименование Кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки MAN 296.520 ELRING
Внутренний диаметр 24,6
Наружный диаметр [мм] 29,6
Толщина [мм] 2,5
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Запчасть кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки МАН 296.520 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 296.520. У данной детали есть аналоги с номерами: 296520, 407653400, 389504, 06569366409. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки МАН 296.520 Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное 24.6x2.5 форсунки MAN 296.520 ELRING ELRING с артикулом 296520 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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