Производитель / Поставщик ELRING № Производителя 295050 Наименование Комплект прокладок форсунки MB OM460/OM541 (906 017 08 60) Elring Количество уплотнительных колец 4 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с медной гильзой

Запчасть комплект прокладок форсунки Мерседес OM460/OM541 (906 017 08 60) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 295.050. У данной детали есть аналоги с номерами: 295050, 27383. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект прокладок форсунки Мерседес OM460/OM541 (906 017 08 60) Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.