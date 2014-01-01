|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|294683
|Наименование
|294.683E_сальник к/в задний! 90x110x10\ Peugeot 306/405 87>, Citroen BX/ZX/XM/Xantia 1.6-2.1TD 82>
|Внутренний диаметр
|90
|Наружный диаметр [мм]
|110
|Высота [мм]
|10
|Тип сальника вала
|ASW F
|Тип кручения
|левой кручение
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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