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294.683E_сальник к/в задний! 90x110x10\ Peugeot 306/405 87>, Citroen BX/ZX/XM/Xantia 1.6-2.1TD 82> артикул 294683 ELRING в Алматы

294683 ELRING 294.683E_сальник к/в задний! 90x110x10\ Peugeot 306/405 87>, Citroen BX/ZX/XM/Xantia 1.6-2.1TD 82>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 294683
Наименование 294.683E_сальник к/в задний! 90x110x10\ Peugeot 306/405 87>, Citroen BX/ZX/XM/Xantia 1.6-2.1TD 82>
Внутренний диаметр 90
Наружный диаметр [мм] 110
Высота [мм] 10
Тип сальника вала ASW F
Тип кручения левой кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 294.683E_сальник к/в задний! 90x110x10\ Peugeot 306/405 87>, Citroen BX/ZX/XM/Xantia 1.6-2.1TD 82> ELRING с артикулом 294683 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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