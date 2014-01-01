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Сальник кв передний 35x48x10 артикул 294357 ELRING в Алматы

294357 ELRING Сальник кв передний 35x48x10
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 294357
Наименование Сальник кв передний 35x48x10
Внутренний диаметр 35
Наружный диаметр [мм] 48
Высота [мм] 10
Тип сальника вала ASW
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник кв передний 35x48x10 ELRING с артикулом 294357 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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