|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|294110
|Наименование
|Колпачок маслосъемный двигателя Mercedes OM906LA OM904LA
|Диаметр стержня клапана [мм]
|8
|Внутренний диаметр
|10,8
|Наружный диаметр [мм]
|14,2
|Высота [мм]
|10
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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