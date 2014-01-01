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Колпачок маслосъемный двигателя Mercedes OM906LA OM904LA артикул 294110 ELRING в Алматы

294110 ELRING Колпачок маслосъемный двигателя Mercedes OM906LA OM904LA
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 294110
Наименование Колпачок маслосъемный двигателя Mercedes OM906LA OM904LA
Диаметр стержня клапана [мм] 8
Внутренний диаметр 10,8
Наружный диаметр [мм] 14,2
Высота [мм] 10
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колпачок маслосъемный двигателя Mercedes OM906LA OM904LA ELRING с артикулом 294110 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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