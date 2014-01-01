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287.300E_сальник к/в задний! 90x108x10\ Ford Contour 2.5 94-00/Cougar 2.5 00> артикул 287300 ELRING в Алматы

287300 ELRING 287.300E_сальник к/в задний! 90x108x10\ Ford Contour 2.5 94-00/Cougar 2.5 00>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 287300
Наименование 287.300E_сальник к/в задний! 90x108x10\ Ford Contour 2.5 94-00/Cougar 2.5 00>
Внутренний диаметр 92,08
Наружный диаметр [мм] 107,7
Высота [мм] 9,65
Тип сальника вала A/BS
Тип кручения левой кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 287.300E_сальник к/в задний! 90x108x10\ Ford Contour 2.5 94-00/Cougar 2.5 00> ELRING с артикулом 287300 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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