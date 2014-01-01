|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|287300
|Наименование
|287.300E_сальник к/в задний! 90x108x10\ Ford Contour 2.5 94-00/Cougar 2.5 00>
|Внутренний диаметр
|92,08
|Наружный диаметр [мм]
|107,7
|Высота [мм]
|9,65
|Тип сальника вала
|A/BS
|Тип кручения
|левой кручение
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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