Ø фаски [мм] 118 Внутренний диаметр 76 Наружный диаметр [мм] 141 Ø отверстия [мм] 10,5 Конструкция прокладка Стальная прокладка

Запчасть прокладка турбины OM401/402/421/422/423/441/442; (x2) представлена по производителю ELRING с артикулом 285.226. У данной детали есть аналоги с номерами: 285226, 4221440280, 3102707000, A4221440280, 420214, 4221440280. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбины OM401/402/421/422/423/441/442; (x2) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.