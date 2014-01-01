|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|285226
|Наименование
|Прокладка турбины OM401/402/421/422/423/441/442; (x2)
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|Количество крепежных отверстий
|6
|Ø фаски [мм]
|118
|Внутренний диаметр
|76
|Наружный диаметр [мм]
|141
|Ø отверстия [мм]
|10,5
|Конструкция прокладка
|Стальная прокладка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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