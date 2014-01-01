|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|285040
|Наименование
|Прокладка ГБЦ 285.040 ELRING
|Толщина [мм]
|1,70
|Монтажная толщина [мм]
|1,70
|Количество отверстий
|3
|Выставление зазора поршней от [мм]
|0,92
|Выставление зазора поршней до [мм]
|1,02
|Диаметр [мм]
|78,5
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая гнущаяся
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|819.824
|Размер резьбы
|M12x1,75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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