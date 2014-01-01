Количество отверстий 3 Выставление зазора поршней от [мм] 0,92 Выставление зазора поршней до [мм] 1,02 Диаметр [мм] 78,5 Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 819.824 Размер резьбы M12x1,75

Запчасть прокладка Головка блока 285.040 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 285.040. У данной детали есть аналоги с номерами: 285040 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 285.040 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.