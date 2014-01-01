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Прокладка ГБЦ 285.040 ELRING артикул 285040 ELRING в Алматы

285040 ELRING Прокладка ГБЦ 285.040 ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 285040
Наименование Прокладка ГБЦ 285.040 ELRING
Толщина [мм] 1,70
Монтажная толщина [мм] 1,70
Количество отверстий 3
Выставление зазора поршней от [мм] 0,92
Выставление зазора поршней до [мм] 1,02
Диаметр [мм] 78,5
Конструкция прокладка Прокладка металлическая гнущаяся
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 819.824
Размер резьбы M12x1,75
Запчасть прокладка Головка блока 285.040 Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 285.040. У данной детали есть аналоги с номерами: 285040 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока 285.040 Элринг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка ГБЦ 285.040 ELRING ELRING с артикулом 285040 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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