|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|284734
|Наименование
|Прокладка картера двигателя OM312 OM352 OM366 Mercedes
|Материал масляной ванны (картера)
|Листовая сталь
|Количество частей [част.]
|6
|Материал
|Пробка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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