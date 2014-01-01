Высота [мм] 8 Тип сальника вала B Тип кручения правое кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли без пылезащитного краяя

Запчасть сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8 представлена по производителю ELRING с артикулом 284645. У данной детали есть аналоги с номерами: 0069558, 0079972247, 0089977246, 01031969, 01031969B, 0239979447, 06562790091. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.