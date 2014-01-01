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Сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8 артикул 284645 ELRING в Алматы

284645 ELRING Сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 284645
Наименование Сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8
Внутренний диаметр 55
Наружный диаметр [мм] 75
Высота [мм] 8
Тип сальника вала B
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли без пылезащитного краяя
Запчасть сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8 представлена по производителю ELRING с артикулом 284645. У данной детали есть аналоги с номерами: 0069558, 0079972247, 0089977246, 01031969, 01031969B, 0239979447, 06562790091. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8 ELRING с артикулом 284645 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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