|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|284645
|Наименование
|Сальник первичного вала MB.MAN 55*75*8
|Внутренний диаметр
|55
|Наружный диаметр [мм]
|75
|Высота [мм]
|8
|Тип сальника вала
|B
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|без пылезащитного краяя
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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