|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|284459
|Наименование
|Уплотнительное кольцо
|Внутренний диаметр
|55
|Наружный диаметр [мм]
|68
|Высота [мм]
|8,5
|Тип сальника вала
|ASW
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Альтернативный ремкомплект
|349.844
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Уплотнительное кольцо ELRING с артикулом 284459 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита