Высота [мм] 15 Тип сальника вала B F LA Тип кручения правое кручение Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Защита от пыли без пылезащитного краяя Герметик

Запчасть сальник кв перед. представлена по производителю ELRING с артикулом 283.983. У данной детали есть аналоги с номерами: 283983, 490302, 420205, 01016759B, 15031500, 490303, 0009977947. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник кв перед. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.