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Сальник кв перед. артикул 283983 ELRING в Алматы

283983 ELRING Сальник кв перед.
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 283983
Наименование Сальник кв перед.
Внутренний диаметр 65
Наружный диаметр [мм] 90
Высота [мм] 15
Тип сальника вала B F LA
Тип кручения правое кручение
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли без пылезащитного краяя
Герметик
Запчасть сальник кв перед. представлена по производителю ELRING с артикулом 283.983. У данной детали есть аналоги с номерами: 283983, 490302, 420205, 01016759B, 15031500, 490303, 0009977947. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник кв перед. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник кв перед. ELRING с артикулом 283983 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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