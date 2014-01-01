|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|283983
|Наименование
|Сальник кв перед.
|Внутренний диаметр
|65
|Наружный диаметр [мм]
|90
|Высота [мм]
|15
|Тип сальника вала
|B F LA
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Защита от пыли
|без пылезащитного краяя
|Герметик
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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