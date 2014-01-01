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Сальник КПП задн. каучук без насечек 105x130x12 MAN,MB,Volvo, 282.200, ELRING артикул 282200 ELRING в Алматы

282200 ELRING Сальник КПП задн. каучук без насечек 105x130x12 MAN,MB,Volvo, 282.200, ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 282200
Наименование Сальник КПП задн. каучук без насечек 105x130x12 MAN,MB,Volvo, 282.200, ELRING
Внутренний диаметр 105
Наружный диаметр [мм] 130
Высота [мм] 12
Тип сальника вала AW
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли без пылезащитного краяя

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП задн. каучук без насечек 105x130x12 MAN,MB,Volvo, 282.200, ELRING ELRING с артикулом 282200 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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