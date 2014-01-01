|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|279529
|Наименование
|279.529E_сальник! 15x24x7\ Audi 80/100 1.3-2.2 <88, VW Passat/Golf/Polo/LT 1.0-2.7 81>
|Внутренний диаметр
|15
|Наружный диаметр [мм]
|24
|Высота [мм]
|7
|Тип сальника вала
|AS
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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