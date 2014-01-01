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279.529E_сальник! 15x24x7\ Audi 80/100 1.3-2.2 <88, VW Passat/Golf/Polo/LT 1.0-2.7 81> артикул 279529 ELRING в Алматы

279529 ELRING 279.529E_сальник! 15x24x7\ Audi 80/100 1.3-2.2 <88, VW Passat/Golf/Polo/LT 1.0-2.7 81>
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 279529
Наименование 279.529E_сальник! 15x24x7\ Audi 80/100 1.3-2.2 <88, VW Passat/Golf/Polo/LT 1.0-2.7 81>
Внутренний диаметр 15
Наружный диаметр [мм] 24
Высота [мм] 7
Тип сальника вала AS
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 279.529E_сальник! 15x24x7\ Audi 80/100 1.3-2.2 <88, VW Passat/Golf/Polo/LT 1.0-2.7 81> ELRING с артикулом 279529 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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