Ширина [мм] 66 Внутренняя длина [мм] 60 Внутренняя ширина [мм] 47 Количество крепежных отверстий 4 Ø отверстия [мм] 11 Расстояние между отверст. 1 [мм] 85,8 Расстояние между отверст. 2 [мм] 44,5 Конструкция прокладка Стальная прокладка

Запчасть прокладка турбокомпрессора Мерседес SK/MK/NG 279.455 представлена по производителю ELRING с артикулом 279.455. У данной детали есть аналоги с номерами: 279455, 4221420080, 8311999495, 420206, 4221420080, A4221420080. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбокомпрессора Мерседес SK/MK/NG 279.455 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.