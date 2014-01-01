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Прокладка турбокомпрессора MB SK/MK/NG 279.455 артикул 279455 ELRING в Алматы

279455 ELRING Прокладка турбокомпрессора MB SK/MK/NG 279.455
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 279455
Наименование Прокладка турбокомпрессора MB SK/MK/NG 279.455
Тип зарядки Турбонагнетатель
Длина [мм] 107
Ширина [мм] 66
Внутренняя длина [мм] 60
Внутренняя ширина [мм] 47
Количество крепежных отверстий 4
Ø отверстия [мм] 11
Расстояние между отверст. 1 [мм] 85,8
Расстояние между отверст. 2 [мм] 44,5
Конструкция прокладка Стальная прокладка
Запчасть прокладка турбокомпрессора Мерседес SK/MK/NG 279.455 представлена по производителю ELRING с артикулом 279.455. У данной детали есть аналоги с номерами: 279455, 4221420080, 8311999495, 420206, 4221420080, A4221420080. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбокомпрессора Мерседес SK/MK/NG 279.455 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя ELRING. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка турбокомпрессора MB SK/MK/NG 279.455 ELRING с артикулом 279455 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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