|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|279455
|Наименование
|Прокладка турбокомпрессора MB SK/MK/NG 279.455
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|Длина [мм]
|107
|Ширина [мм]
|66
|Внутренняя длина [мм]
|60
|Внутренняя ширина [мм]
|47
|Количество крепежных отверстий
|4
|Ø отверстия [мм]
|11
|Расстояние между отверст. 1 [мм]
|85,8
|Расстояние между отверст. 2 [мм]
|44,5
|Конструкция прокладка
|Стальная прокладка
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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