Высота [мм] 16 Тип сальника вала ASW Тип кручения левой кручение Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Соблюдать информацию по монтажу

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