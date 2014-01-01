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Сальник 166x191x16 коленвала задний (Paccar MX) артикул 278020 ELRING в Алматы

278020 ELRING Сальник 166x191x16 коленвала задний (Paccar MX)
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 278020
Наименование Сальник 166x191x16 коленвала задний (Paccar MX)
Внутренний диаметр 165
Наружный диаметр [мм] 191
Высота [мм] 16
Тип сальника вала ASW
Тип кручения левой кручение
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Соблюдать информацию по монтажу
Если вы хотите купить сальник 166x191x16 коленвала задний (Paccar MX), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю ELRING с артикулом 278020. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник 166x191x16 коленвала задний (Paccar MX) ELRING с артикулом 278020 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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