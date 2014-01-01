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Сальник коленвала DAF CF85,XF105 передний (134x161x16) ELRING артикул 278000 ELRING в Алматы

278000 ELRING Сальник коленвала DAF CF85,XF105 передний (134x161x16) ELRING
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 278000
Наименование Сальник коленвала DAF CF85,XF105 передний (134x161x16) ELRING
Внутренний диаметр 134
Наружный диаметр [мм] 161
Высота [мм] 16
Тип сальника вала ASW
Тип кручения правое кручение
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Соблюдать информацию по монтажу
Запчасть сальник коленвала Даф CF 85 XF 105 передний (134x161x16) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 278.000. У данной детали есть аналоги с номерами: 055063, 1584316, T710011, V055063, V1294. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала Даф CF 85 XF 105 передний (134x161x16) Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала DAF CF85,XF105 передний (134x161x16) ELRING ELRING с артикулом 278000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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