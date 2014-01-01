Высота [мм] 16 Тип сальника вала ASW Тип кручения правое кручение Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Защита от пыли с пылезащитным краем Соблюдать информацию по монтажу

Запчасть сальник коленвала Даф CF 85 XF 105 передний (134x161x16) Элринг представлена по производителю ELRING с артикулом 278.000. У данной детали есть аналоги с номерами: 055063, 1584316, T710011, V055063, V1294. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала Даф CF 85 XF 105 передний (134x161x16) Элринг, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ELRING. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.