|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|278000
|Наименование
|Сальник коленвала DAF CF85,XF105 передний (134x161x16) ELRING
|Внутренний диаметр
|134
|Наружный диаметр [мм]
|161
|Высота [мм]
|16
|Тип сальника вала
|ASW
|Тип кручения
|правое кручение
|Материал
|PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Соблюдать информацию по монтажу
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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