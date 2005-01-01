|Производитель / Поставщик
|ELRING
|№ Производителя
|272010
|Наименование
|Комплект болтов головки цилидра
|Размер резьбы
|M12x1,5x121
|Профиль головки болта
|Внешний Torx
|Количество болтов
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.9 dCi
2010.11 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi
2005.05 - 2008.11
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM15)
2005.05 - 2008.11
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG12)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG1A, BG1V)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG12)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG1V)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.9 dCi (EZ0J, EZ1S)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi (LM14, LM1D)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 D
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM14)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM15)
2005.10 - 2008.11
SUZUKI
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
1.9 DDiS Привод на все колеса (JT419, TD44, JB419WD,...
2005.10 - Выпускается
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