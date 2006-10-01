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Автомобиль
Год
HONDA
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
Type R (FN2)
2005.09 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-Vtec 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-Vtec 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 (RE3)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 (RE3)
2006.10 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
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