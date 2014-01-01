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Прокладка, головка цилиндра артикул 270340 ELRING в Алматы

270340 ELRING Прокладка, головка цилиндра
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 270340
Наименование Прокладка, головка цилиндра
Толщина [мм] 0,60
Диаметр [мм] 86,5
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка, головка цилиндра ELRING с артикулом 270340 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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