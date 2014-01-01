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Уплотнительное кольцо артикул 268420 ELRING в Алматы

268420 ELRING Уплотнительное кольцо
Производитель / Поставщик ELRING
№ Производителя 268420
Наименование Уплотнительное кольцо
Внутренний диаметр 37
Наружный диаметр [мм] 61
Высота [мм] 10
Высота 2 [мм] 14
Тип сальника вала A/BS
Тип кручения правое кручение
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо ELRING с артикулом 268420 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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